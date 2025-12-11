ЕС может дать Еврокомиссии полномочия для бессрочной «‎заморозки» активов России

Послы стран Европейского союза до конца недели рассмотрят вопрос о предоставлении Еврокомиссии полномочий для бессрочной заморозки российских активов на €210 млрд. Об этом сообщило издание Politico.

Механизм заморозки могут упростить, чтобы заручиться поддержкой Бельгии и успеть принять план по «репарационному» кредиту Украине к концу недели. Цель законопроекта — заблокировать российские активы и предотвратить возможность наложения вето венгерским премьером Виктором Орбаном на ближайшем саммите ЕС.

Ранее сообщалось, что на предстоящем саммите ЕС удастся согласовать выделение Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами. Встреча лидеров стран-членов запланирована на 18–19 декабря, и ранее Еврокомиссия заявляла, что именно на ней будет принято решение о финансировании Украины на 2026–2027 годы. При этом источники издания отмечают, что достижение договорённости к этим датам не гарантировано.