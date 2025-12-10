Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 18:19

В США предрекли крах Украине без российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Jose HERNAND

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Jose HERNAND

Украина окажется в критическом положении, если западные союзники не смогут изъять замороженные российские активы для финансирования Киева. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom, комментируя визит Владимира Зеленского в Лондон.

По словам политолога, возможности поддержки Украины будут серьёзно ограничены, если ключевые европейские лидеры — президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц — не договорятся о конфискации российских средств для предоставления так называемого репарационного кредита. Миршаймер заявил, что без этого шага союзники смогут предпринять лишь незначительные действия.

«Если только Макрон, Стармер и Мерц не украдут замороженные российские активы, то они мало что могут сделать. Если это действительно так, то Украина точно будет обречена», — подчеркнул он.

Бесполезный вояж Зеленского в Лондон подвергся критике бывшего агента ЦРУ
Бесполезный вояж Зеленского в Лондон подвергся критике бывшего агента ЦРУ

Ранее сообщалось, что окружение президента США Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. По данным СМИ, в Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря. Однако на Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ЕС
  • Эмманюэль Макрон
  • Фридрих Мерц
  • Кир Стармер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar