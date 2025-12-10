В США предрекли крах Украине без российских активов

Украина окажется в критическом положении, если западные союзники не смогут изъять замороженные российские активы для финансирования Киева. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom, комментируя визит Владимира Зеленского в Лондон.

По словам политолога, возможности поддержки Украины будут серьёзно ограничены, если ключевые европейские лидеры — президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц — не договорятся о конфискации российских средств для предоставления так называемого репарационного кредита. Миршаймер заявил, что без этого шага союзники смогут предпринять лишь незначительные действия.

«Если только Макрон, Стармер и Мерц не украдут замороженные российские активы, то они мало что могут сделать. Если это действительно так, то Украина точно будет обречена», — подчеркнул он.