В США предрекли крах Украине без российских активов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Jose HERNAND
Украина окажется в критическом положении, если западные союзники не смогут изъять замороженные российские активы для финансирования Киева. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom, комментируя визит Владимира Зеленского в Лондон.
По словам политолога, возможности поддержки Украины будут серьёзно ограничены, если ключевые европейские лидеры — президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц — не договорятся о конфискации российских средств для предоставления так называемого репарационного кредита. Миршаймер заявил, что без этого шага союзники смогут предпринять лишь незначительные действия.
«Если только Макрон, Стармер и Мерц не украдут замороженные российские активы, то они мало что могут сделать. Если это действительно так, то Украина точно будет обречена», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что окружение президента США Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. По данным СМИ, в Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря. Однако на Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану.
