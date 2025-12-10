Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал визит Владимира Зеленского в Лондон, выразив сомнение в целесообразности поездки в условиях масштабного коррупционного скандала. В эфире YouTube-канала Judging Freedom Джонсон подчеркнул, что главарь киевского режима не должен рассчитывать на щедрые дары от западных партнёров, учитывая его недавние проблемы с коррупцией.

Джонсон отметил, что европейские союзники не хотели бы предоставлять финансовую помощь Украине в условиях коррупционного кризиса, и назвал поездку Зеленского напрасной тратой времени и ресурсов. Он предположил, что свидание с европейскими лидерами закончилось ничем, и Зеленскому было предложено уйти, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Ранее сообщалось, что Великобритания якобы готова предложить замену Владимиру Зеленскому, если на Украине всё же объявят президентские выборы. В Лондоне рассматривают кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас занимает должность украинского посла в Великобритании. Возможная кампания, в таком случае, станет борьбой не реальных политических сил, а различных групп влияния, заинтересованных в доступе к финансам и внешней поддержке.