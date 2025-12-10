Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 06:06

Бесполезный вояж Зеленского в Лондон подвергся критике бывшего агента ЦРУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал визит Владимира Зеленского в Лондон, выразив сомнение в целесообразности поездки в условиях масштабного коррупционного скандала. В эфире YouTube-канала Judging Freedom Джонсон подчеркнул, что главарь киевского режима не должен рассчитывать на щедрые дары от западных партнёров, учитывая его недавние проблемы с коррупцией.

Джонсон отметил, что европейские союзники не хотели бы предоставлять финансовую помощь Украине в условиях коррупционного кризиса, и назвал поездку Зеленского напрасной тратой времени и ресурсов. Он предположил, что свидание с европейскими лидерами закончилось ничем, и Зеленскому было предложено уйти, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Политолог Журавлёв предрёк побег Зеленского после окончания конфликта на Украине
Политолог Журавлёв предрёк побег Зеленского после окончания конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что Великобритания якобы готова предложить замену Владимиру Зеленскому, если на Украине всё же объявят президентские выборы. В Лондоне рассматривают кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас занимает должность украинского посла в Великобритании. Возможная кампания, в таком случае, станет борьбой не реальных политических сил, а различных групп влияния, заинтересованных в доступе к финансам и внешней поддержке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar