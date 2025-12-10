Самым вероятным сценарием для главы украинского режима Владимира Зеленского после завершения конфликта станет бегство из страны. Об этом «Ленте.ру» сообщил политолог Дмитрий Журавлёв.

«Вариант первый — он просто умрёт. Вариант второй — ему придётся бежать. Вариант третий и наименее вероятный — он сможет сохраниться в политике, не будучи президентом… Наиболее реалистичный вариант — бегство», — отметил политолог.

Журавлёв подчеркнул, что украинская политическая история практически не знает случаев, когда экс-президенту удавалось сохранить влияние после ухода с поста. По его словам, у Зеленского не так много личных врагов, чтобы угроза убийства была массовой, а потому наиболее логичным шагом для него станет попытка скрыться за пределами страны.

Эксперт добавил, что США в нынешних условиях не являются подходящим направлением: при президенте Дональде Трампе Вашингтон, по его мнению, может выдать Зеленского новой украинской власти, особенно если она будет ориентирована на Америку. Политолог предположил, что безопаснее всего для него будет искать убежище в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Великобритания якобы готова предложить замену Владимиру Зеленскому, если на Украине всё же объявят президентские выборы. В Лондоне рассматривают кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас занимает должность украинского посла в Великобритании. Возможная кампания, в таком случае, станет борьбой не реальных политических сил, а различных групп влияния, заинтересованных в доступе к финансам и внешней поддержке.