Если президентские выборы на Украине всё же состоятся, Великобритания готова предложить замену главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Речь идёт о бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном, который в настоящее время занимает пост украинского посла в Лондоне. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил глава Херсонской области РФ Владимир Сальдо.

«У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы всё-таки объявят, то борьба развернётся не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке», — заявил губернатор.

Сальдо также добавил, что украинским гражданам не позволят свободно выразить свою волю. Он указал на подавление инакомыслия и оказываемое на население мобилизационное давление. В такой обстановке, по его оценке, любые выборы станут лишь формальной процедурой, лишённой настоящего политического выбора.