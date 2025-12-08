Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Великобритании для проведения серии важных встреч с ключевыми европейскими политиками. В Лондоне он проведёт переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

Кроме того, запланирован видеозвонок с лидерами Европейского Союза и НАТО, в ходе которого будут обсуждаться вопросы безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский воздерживается от публичных комментариев по поводу нового мирного плана США. По мнению экспертов, это является тактическим шагом перед встречей с лидерами Евросоюза.