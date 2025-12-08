Путин в Индии
8 декабря, 12:50

Зеленский прилетел в Лондон, где его встретил Залужный

Зеленского в Лондоне встретил Залужный.Обложка © Новини LIVE

Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Великобритании для проведения серии важных встреч с ключевыми европейскими политиками. В Лондоне он проведёт переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

Кроме того, запланирован видеозвонок с лидерами Европейского Союза и НАТО, в ходе которого будут обсуждаться вопросы безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

Стало известно, почему Зеленский боится читать мирный план США по Украине
Стало известно, почему Зеленский боится читать мирный план США по Украине

Ранее сообщалось, что Зеленский воздерживается от публичных комментариев по поводу нового мирного плана США. По мнению экспертов, это является тактическим шагом перед встречей с лидерами Евросоюза.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

