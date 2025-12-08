Главарь киевского режима Владимир Зеленский избегает публичных комментариев по новому мирному плану от США. По мнению политолога Федора Лукьянова, это тактический шаг перед важной встречей с лидерами Евросоюза.

Как пояснил эксперт изданию «Взгляд», Зеленский, скорее всего, уже ознакомился с американской инициативой. Но он предпочитает не давать чёткой реакции, пока не обсудит позицию с европейскими партнёрами. Переговоры запланированы на понедельник в Лондоне, куда украинский главарь уже прибыл.