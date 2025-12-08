Раскрыта причина молчания Зеленского по мирному плану Трампа
Обложка © Gettyimages / Kevin Dietsch
Главарь киевского режима Владимир Зеленский избегает публичных комментариев по новому мирному плану от США. По мнению политолога Федора Лукьянова, это тактический шаг перед важной встречей с лидерами Евросоюза.
Как пояснил эксперт изданию «Взгляд», Зеленский, скорее всего, уже ознакомился с американской инициативой. Но он предпочитает не давать чёткой реакции, пока не обсудит позицию с европейскими партнёрами. Переговоры запланированы на понедельник в Лондоне, куда украинский главарь уже прибыл.
Напомним, накануне Зеленский провёл переговоры с американскими представителями, включая спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. При этом республиканец заявил, что Зеленский пока не изучил документ. Ранее сегодня глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что сегодня передаст наброски плана своему начальнику.
