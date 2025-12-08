Стало известно, почему Зеленский боится читать мирный план США по Украине

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не видел обновлённую версию предложения США по урегулированию конфликта на Украине из-за риска утечки информации. Как сообщило издание РБК-Украина, документы ему лично доставит и объяснит глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Зеленский ещё не видел новые поправки к мирному плану. Из-за риска прослушивания секретарь СНБО Рустем Умеров лично привезёт их из США и объяснит детали переговоров», — говорится в сообщении.

Причиной называют опасения утечки информации, так как переговорщики могут подвергаться прослушиванию. Для исключения рисков Умеров лично доставит документ из США и подробно расскажет Зеленскому о его содержании и ключевых поправках.

Ранее сообщалось, что Зеленский воздерживается от публичных комментариев по поводу нового мирного плана США. По мнению экспертов, это является тактическим шагом перед встречей с лидерами Евросоюза.