8 декабря, 07:48

Умеров заявил, что Зеленскому передадут наброски мирного плана сегодня

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup

Владимиру Зеленскому передадут наброски мирного плана сегодня, 8 декабря. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, который и намерен сообщить Зеленскому о результатах обсуждений.

«Сегодня мы предоставим президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах. Мы работаем максимально интенсивно!» — написал Умеров в соцсетях.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование Зеленским, который до сих пор не ознакомился с проектом мирного соглашения. Американский лидер отметил, что окружение главы киевского режима было довольно предложением, но сам Зеленский его не изучил.

