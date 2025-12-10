В ЕС не уверены в одобрении кредита Киеву за счёт российских активов

Европейские чиновники сомневаются, что на предстоящем саммите ЕС удастся согласовать выделение Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами. Такое мнение передаёт Wall Street Journal, ссылаясь на источники в структурах ЕС.

Встреча лидеров стран-членов запланирована на 18–19 декабря, и ранее Еврокомиссия заявляла, что именно на ней будет принято решение о финансировании Киева в 2026–2027 годах. Однако, по информации издания, достижение договорённости к этой дате не гарантировано. Предложение, которое вынесут на рассмотрение, предусматривает, что Украина сможет начать получать кредитные средства уже к апрелю следующего года.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер резко осудил инициативу Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, назвав её «воровством». Он заявил, что существуют более законные и уместные способы поддержки Киева, чем конфискация средств Банка России. Премьер-министр провёл аналогию, сравнив изъятие с незаконным проникновением в посольство с целью кражи и последующей продажи имущества.