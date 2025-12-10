Евросоюз готов нарушить «золотое правило» ради решения вопроса о российских активах

Евросоюз рассматривает возможность продления саммита, запланированного на 18 декабря, на два дополнительных дня, чтобы обсудить вопрос об изъятии заблокированных российских активов в качестве финансовой поддержки Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на председателя Европейского совета Антониу Кошту.

«Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит это однодневный саммит», — отмечает издание.

Решение о продлении саммита отражает важность данного вопроса и необходимость тщательного обсуждения всех аспектов. Прежде чем перейти к окончательному решению, послы стран ЕС проведут три дополнительные встречи, где будут изучены предложения Еврокомиссии по бессрочной заморозке российских активов.

Одним из ключевых вопросов остается позиция Бельгии, которая выступает против изъятия активов. Координация действий и достижение консенсуса между всеми странами ЕС является обязательным условием для принятия такого решения.

Ранее эксперты предупредили, что попытка ЕС конфисковать российские активы может подорвать доверие к евро как к мировой резервной валюте. Сейчас на евро приходится около 20% валютных резервов центробанков мира — это второе место после доллара (около 60%). Однако такие шаги могут заставить инвесторов сокращать вложения в европейские активы.