Премьер Бельгии назвал воровством план ЕС по замороженным активам России
Барт де Вевер. Обложка © ТАСС / ЕРА
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил резкое несогласие с инициативой Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов в пользу Украины, охарактеризовав её как «воровсктво». Глава правительства также сообщил о готовности Брюсселя оспорить данное решение в судебном порядке, указав на потенциальные правовые сложности.
«Барт де Вевер настаивает на том, что существуют более уместные решения, чем »воровство" средств Банка России», — сообщили журналисты.
Глава бельгийского правительства подчеркнул, что речь идет о средствах государства, с которым Бельгия не ведёт военных действий. Он провёл аналогию, сравнив подобное изъятие с незаконным проникновением в посольство с целью кражи и последующей продажи его содержимого.
Ранее эксперты предупредили, что попытка ЕС конфисковать российские активы может подорвать доверие к евро как к мировой резервной валюте. Сейчас на евро приходится около 20% валютных резервов центробанков мира — это второе место после доллара (около 60%). Однако такие шаги могут заставить инвесторов сокращать вложения в европейские активы.
