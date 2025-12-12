В ЕК уверены в законности кражи российских активов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Еврокомиссия рассчитывает отстоять в суде правомерность своих решений о заморозке и последующей экспроприации российских активов. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
«Еврокомиссия верит, что её предложение по активам будет одобрено и что оно выдержит судебные разбирательства», — сказала Пинью.
Она отметила, что страны ЕС планируют сегодня принять решение о бессрочной заморозке российских средств, а на предстоящем саммите 18-19 декабря рассчитывают согласовать механизм их изъятия для финансирования Украины.
Напомним, Европейский союз предоставил Европейской комиссии полномочия для бессрочной заморозки российских активов. Однако Центральный банк России заявил о готовности к судебным разбирательствам в случае их изъятия. Так, ЦБ подаёт на депозитарий Euroclear. Там заявили, что готовы защищаться.
