12 декабря, 16:10

В ЕК уверены в законности кражи российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Еврокомиссия рассчитывает отстоять в суде правомерность своих решений о заморозке и последующей экспроприации российских активов. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия верит, что её предложение по активам будет одобрено и что оно выдержит судебные разбирательства», — сказала Пинью.

Она отметила, что страны ЕС планируют сегодня принять решение о бессрочной заморозке российских средств, а на предстоящем саммите 18-19 декабря рассчитывают согласовать механизм их изъятия для финансирования Украины.

Напомним, Европейский союз предоставил Европейской комиссии полномочия для бессрочной заморозки российских активов. Однако Центральный банк России заявил о готовности к судебным разбирательствам в случае их изъятия. Так, ЦБ подаёт на депозитарий Euroclear. Там заявили, что готовы защищаться.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
