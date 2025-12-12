Новак: РФ делает всё ради защиты золотовалютных резервов, их изъятие недопустимо
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что незаконное изъятие российских активов странами Евросоюза недопустимо. По его словам, Москва и Центральный банк предпринимают все возможные меры для защиты золотовалютных резервов.
Новак в интервью RT подчеркнул, что попытки западных государств распоряжаться российскими средствами нарушают международные принципы.
«Мы делаем всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы», — отметил Новак.
Напомним, ранее ЕС дал Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки российских активов. Однако ЦБ РФ полон решимости развязать судебную войну с ЕК в случае кражи активов. Более того, Euroclear готов защищаться в российских судах по искам о блокированных активах.
