12 декабря, 13:24

Новак: РФ делает всё ради защиты золотовалютных резервов, их изъятие недопустимо

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что незаконное изъятие российских активов странами Евросоюза недопустимо. По его словам, Москва и Центральный банк предпринимают все возможные меры для защиты золотовалютных резервов.

Новак в интервью RT подчеркнул, что попытки западных государств распоряжаться российскими средствами нарушают международные принципы.

«Мы делаем всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы», — отметил Новак.

Напомним, ранее ЕС дал Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки российских активов. Однако ЦБ РФ полон решимости развязать судебную войну с ЕК в случае кражи активов. Более того, Euroclear готов защищаться в российских судах по искам о блокированных активах.

