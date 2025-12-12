Политолог объяснил, как изъятие российских активов ударит по Украине и ЕС

Изъятие замороженных российских активов в пользу Украины может продлить конфликт на 2–3 года, полагает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, единства в ЕС по этому вопросу нет, и позиции стран варьируются от радикальной конфискации до сохранения нынешнего статуса без прямого использования средств.

Однако российская экономика уже пережила шок от заморозки, поэтому текущая ситуация не оказывает на неё прямого воздействия. В случае конфискации РФ предпримет ответные меры. Эксперт также указал на разногласия между ЕС и США, которые могут иметь собственные намерения по использованию этих средств, возможно, для вовлечения американского бизнеса в восстановление Украины.

«Наконец, конфискация активов нанесёт удар по глобальной финансовой системе, подорвав доверие к ЕС как к ответственному финансовому центру. Это может привести к перераспределению денежных потоков, возникновению новых центров и в целом к дестабилизации мировых финансов с далеко идущими негативными последствиями», — заключил собеседник «Москвы 24».