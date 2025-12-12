Песков: Путин и Эрдоган обсудили планы ЕС на замороженные российские активы

Президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ашхабаде обсудили намерения Евросоюза изъять замороженные российские активы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обменялись мнениями по стремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую, хорошо всем известную оценку этому», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза могут передать Европейской комиссии полномочия по бессрочной блокировке российских активов на сумму 210 миллиардов евро. Вопрос рассмотрят послы государств ЕС до конца недели. Механизм заморозки планируется упростить, чтобы заручиться поддержкой Бельгии и своевременно утвердить план выделения Украине кредита, оформленного как «репарационный».