Орбан предупредил ЕС о непоправимом ущербе из-за бессрочной заморозки активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал планы Совета Европейского союза о введении бессрочной заморозки российских активов. По его словам, это «нанесёт непоправимый ущерб ЕС».

«Сегодня брюссельцы переходят Рубикон. В полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС», — написал Орбан в соцсетях. Он напомнил, что ранее решение о продлении заморозки принималось каждые полгода единогласно, и обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.