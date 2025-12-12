Орбан предупредил ЕС о непоправимом ущербе из-за бессрочной заморозки активов РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал планы Совета Европейского союза о введении бессрочной заморозки российских активов. По его словам, это «нанесёт непоправимый ущерб ЕС».
«Сегодня брюссельцы переходят Рубикон. В полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС», — написал Орбан в соцсетях. Он напомнил, что ранее решение о продлении заморозки принималось каждые полгода единогласно, и обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.
Ранее бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что насчёт замороженных активов РФ существуют и более уместные решения, чем обычное воровство. В результате Европейский союз предоставил Европейской комиссии полномочия на неограниченный срок сохранять данные активы в текущем состоянии для их последующей передачи Украине.
