Любой ответ России на изъятие её активов в ЕС был бы жёстким, но оправданным с точки зрения принципа взаимности. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

По словам эксперта, такие действия со стороны Москвы не были бы односторонними, а стали бы закономерным ответом на враждебные шаги ряда европейских стран.

«Было бы жёстко, но оправдано с точки зрения взаимности, поскольку Россия принципиально не шла бы на односторонние действия, а ответила бы на враждебные действия группы государств — Евросоюза», — сказал эксперт.

Он также оценил возможные последствия, отметив, что в случае зеркального изъятия активов европейских компаний в РФ, они потеряли бы не только собственность, но и доступ к российскому рынку, а также к рынкам соседних стран через него.

В России предостерегают Евросоюз от изъятия замороженных активов, однако редко говорят о том, какими могут быть ответные меры, хотя они уже подготовлены. В Кремле утверждают, что ответ будет очень серьёзным, а в МИД РФ пообещали, что реакция Москвы станет «сюрпризом» для Европы.