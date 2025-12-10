Песков заявил о последствиях для Европы в случае изъятия российских активов

Европу ожидают серьёзные последствия в случае изъятия российских активов. Об этом во время общения с газетой «Известия» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьёзные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Россия знает, как действовать в случае конфискации её иностранных активов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что экспроприация российских активов под предлогом «репарационного кредита» для Киева является «ключевым актом для обороны Евросоюза». По её словам, финансовая поддержка обеспечит выживание Украины, а это, по её мнению, имеет решающее значение для безопасности всего ЕС. Глава ЕК подтвердила, что планируемая схема основана на использовании замороженных российских активов.