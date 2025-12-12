Путин в Индии
12 декабря, 06:36

ЦБ полон решимости развязать судебную войну с ЕК в случае кражи российских активов

Обложка © Life.ru

Банк России намерен оспаривать любые попытки использования своих замороженных за рубежом активов, включая косвенные формы. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, комментируя планы Европейской комиссии.

В официальном заявлении отмечается, что реализация анонсированных ЕС нормативных актов повлечёт за собой безусловный правовой отпор. ЦБ будет оспаривать подобные действия во всех доступных национальных и международных судебных инстанциях, включая суды иностранных государств, арбитражи и органы международных организаций.

Регулятор подчеркнул, что будет добиваться приведения в исполнение соответствующих судебных решений на территории всех государств-членов ООН.

Бельгийский министр заявил, что активы России придётся потратить на Украину

Ранее бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что насчёт замороженных активов РФ существуют и более уместные решения, чем обычное воровство. В итоге ЕС позволил Еврокомиссии бессрочно сохранять эти деньги в таком виде, чтобы в дальнейшем отдать их Украине.

