ЦБ полон решимости развязать судебную войну с ЕК в случае кражи российских активов
Обложка © Life.ru
Банк России намерен оспаривать любые попытки использования своих замороженных за рубежом активов, включая косвенные формы. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, комментируя планы Европейской комиссии.
В официальном заявлении отмечается, что реализация анонсированных ЕС нормативных актов повлечёт за собой безусловный правовой отпор. ЦБ будет оспаривать подобные действия во всех доступных национальных и международных судебных инстанциях, включая суды иностранных государств, арбитражи и органы международных организаций.
Регулятор подчеркнул, что будет добиваться приведения в исполнение соответствующих судебных решений на территории всех государств-членов ООН.
Ранее бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что насчёт замороженных активов РФ существуют и более уместные решения, чем обычное воровство. В итоге ЕС позволил Еврокомиссии бессрочно сохранять эти деньги в таком виде, чтобы в дальнейшем отдать их Украине.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.