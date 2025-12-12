ЦБ полон решимости развязать судебную войну с ЕК в случае кражи российских активов

Банк России намерен оспаривать любые попытки использования своих замороженных за рубежом активов, включая косвенные формы. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, комментируя планы Европейской комиссии.

В официальном заявлении отмечается, что реализация анонсированных ЕС нормативных актов повлечёт за собой безусловный правовой отпор. ЦБ будет оспаривать подобные действия во всех доступных национальных и международных судебных инстанциях, включая суды иностранных государств, арбитражи и органы международных организаций.

Регулятор подчеркнул, что будет добиваться приведения в исполнение соответствующих судебных решений на территории всех государств-членов ООН.