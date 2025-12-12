ПВО России отразила налёт 47 дронов ВСУ на 9 регионов РФ
Обложка © ТАСС / Александр Река
В пятницу, 12 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 47 украинских дронов за семь часов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«С 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов — 13 — сбили над Тульской областью. Также БПЛА уничтожала над Московским регионом (7), Орловской (7), Белгородской (7), Брянской (6), Калужской (3), Курской (2), Нижегородской (1) и Рязанской (1) областями.
