Кратное увеличение атак беспилотников со стороны украинских войск на Москву, по словам председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, выглядит как проявление психопатии украинских властей. Сенатор подчеркнул, что Киев действует из чувства бессилия и не знает, что делать дальше.

Карасин отметил, что эти удары не приносят военного результата и лишь демонстрируют агонию украинского режима. По его словам, попытки показать, будто Украина всё ещё представляет значимую силу, выглядят «неубедительно и постыдно». Политик напомнил, что Москва продолжает искать пути мирного урегулирования конфликта.

«Российская Федерация, прежде всего наш президент, прилагает усилия к тому, чтобы это всё скорейшим образом разрешилось», — указал Карасин в интервью «Ленте.ру».