Два дрона ВСУ пытались синхронно атаковать Москву, вот что из этого вышло
Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё два украинских дрона, направлявшихся в Москву. Об этом у себя в телеграм-канале заявил московский мэр Сергей Собянин. По его словам, на местах, где упали обломки после отражения синхронного удара, уже находятся представители экстренных служб.
«Системой ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Около получаса назад Сергей Собянин сообщал, что на подлёте к Москве был сбит ещё один украинский беспилотник. За ночь ПВО уничтожила четыре дрона ВСУ, однако утром противник продолжил пытаться атаковать.
