Два дрона ВСУ пытались синхронно атаковать Москву, вот что из этого вышло

Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё два украинских дрона, направлявшихся в Москву. Об этом у себя в телеграм-канале заявил московский мэр Сергей Собянин. По его словам, на местах, где упали обломки после отражения синхронного удара, уже находятся представители экстренных служб.