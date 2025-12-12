Путин в Индии
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 декабря, 05:44

ПВО отразила удар пятого беспилотника по Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы ПВО Минобороны сбили ещё один, пятый по счёту, беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в Max.

«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте», — написал он, уточнив, что место падения оцеплено, последствия уточняются.

Силы ПВО России ликвидировали за ночь 90 украинских беспилотников

За ночь на подлёте к Москве сбили четыре беспилотника. А в Твери один из дронов влетел в жилой дом, вызвав разрушения и пожар. Возгорание уже ликвидировано. Пострадали семь человек, в больнице медпомощь получают трое взрослых и ребёнок.

