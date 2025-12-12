Трое взрослых и ребёнок остаются в больнице после удара БПЛА по дому в Твери

В настоящее время в больницах находятся трое взрослых и один ребёнок, пострадавшие в результате падения обломков беспилотника на жилой дом в Твери. Как сообщила пресс-служба администрации Твери, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные жители дома после оказания первой помощи отказались от госпитализации.

На месте происшествия под руководством врио губернатора Виталия Королёва идут работы по ликвидации последствий. Было проведено оперативное совещание, по итогам которого поставлена задача в кратчайшие сроки обследовать здание. От этого будет зависеть, смогут ли жители вернуться в свои квартиры или им будет предоставлено временное жильё. В пункте временного размещения в школе на данный момент находятся 22 человека, в том числе пятеро детей.