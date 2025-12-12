БПЛА ночью атаковали три района Ростовской области

На протяжении ночи 12 ноября украинские беспилотнрикии атаковали Ростовскую область. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным атаке подверглись три района.

«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали», — рассказал он.

Слюсарь добавил, что информация о последствиях на земле сейчас уточняется.