БПЛА ночью атаковали три района Ростовской области
На протяжении ночи 12 ноября украинские беспилотнрикии атаковали Ростовскую область. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным атаке подверглись три района.
«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали», — рассказал он.
Слюсарь добавил, что информация о последствиях на земле сейчас уточняется.
Одновременно с этим число уничтоженных на подлёте к Москве беспилотников выросло до четырёх. Коме того украинский дрон влетел в жилой многоэтажный дом в Твери, где пострадали ребенок и шесть взрослых.
