Силы ПВО России ликвидировали за ночь 90 украинских беспилотников

Самая массированная атака пришлась на Брянскую область, где сбили 63 БПЛА. Ещё восемь летательных аппаратов ликвидировали в Ярославской области, четыре дрона уничтожили над Московским регионом, по три — в Смоленской и Тверской областях, а также над Чёрным морем. По два — в Тамбовской и Тульской областях, по одному БПЛА посадили в Орловской и Ростовской областях.