Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 04:45

Силы ПВО России ликвидировали за ночь 90 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Силы противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массированная атака пришлась на Брянскую область, где сбили 63 БПЛА. Ещё восемь летательных аппаратов ликвидировали в Ярославской области, четыре дрона уничтожили над Московским регионом, по три — в Смоленской и Тверской областях, а также над Чёрным морем. По два — в Тамбовской и Тульской областях, по одному БПЛА посадили в Орловской и Ростовской областях.

БПЛА ночью атаковали три района Ростовской области
БПЛА ночью атаковали три района Ростовской области

В Твери один из дронов влетел в жилой дом, вызвав разрушения и пожар. Возгорание уже ликвидировано. Пострадали семь человек, в больнице медпомощь получают трое взрослых и ребёнок.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar