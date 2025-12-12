Путин в Индии
12 декабря, 11:26

На подлёте к Москве сбит двенадцатый за сутки беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Московская система противовоздушной обороны вновь отразила атаку беспилотника, летевшего в сторону столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале, ещё два беспилотника попытались нарушить воздушное пространство.

«Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Уже 12 беспилотников сбили после полуночи 12 декабря в рамках отражения массовой атаки на Москву.

Не «Лютый»: Стало известно, какими дронами ВСУ ночью атаковали Москву

Напомним, утром Собянин сообщил об отражении синхронного удара двух украинских БПЛА. Система ПВО Минобороны сбила дроны, а на места падения обломков немедленно приезжают аварийно-спасательные службы.

