Не «Лютый»: Стало известно, какими дронами ВСУ ночью атаковали Москву

Системы ПВО в ночь на среду уничтожили пять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Московский регион. Четыре дрона были сбиты на подлёте к столице, ещё один — над Воскресенском, сообщает SHOT.

Украинский БПЛА. Видео © SHOT

Сбитые аппараты относятся к типу FP-1, оснащённому мощной боевой частью. По данным источника, её масса может достигать 50 кг. Чаще всего такие дроны несут осколочно-фугасные снаряды, начинённые металлическими шариками для увеличения поражающего эффекта.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении синхронного удара двух украинских БПЛА. Система ПВО Минобороны сбила дроны, а на местах падения обломков немедленно начали работу аварийно-спасательные службы.