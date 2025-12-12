Путин в Индии
12 декабря, 10:47

Не «Лютый»: Стало известно, какими дронами ВСУ ночью атаковали Москву

SHOT: ВСУ ночью атаковали Москву и область дронами FP-1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Системы ПВО в ночь на среду уничтожили пять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Московский регион. Четыре дрона были сбиты на подлёте к столице, ещё один — над Воскресенском, сообщает SHOT.

Украинский БПЛА. Видео © SHOT

Сбитые аппараты относятся к типу FP-1, оснащённому мощной боевой частью. По данным источника, её масса может достигать 50 кг. Чаще всего такие дроны несут осколочно-фугасные снаряды, начинённые металлическими шариками для увеличения поражающего эффекта.

ВСУ пытались атаковать Москву дальнобойными дронами «Лютый»
Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении синхронного удара двух украинских БПЛА. Система ПВО Минобороны сбила дроны, а на местах падения обломков немедленно начали работу аварийно-спасательные службы.

