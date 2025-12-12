Не «Лютый»: Стало известно, какими дронами ВСУ ночью атаковали Москву
SHOT: ВСУ ночью атаковали Москву и область дронами FP-1
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Системы ПВО в ночь на среду уничтожили пять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Московский регион. Четыре дрона были сбиты на подлёте к столице, ещё один — над Воскресенском, сообщает SHOT.
Украинский БПЛА. Видео © SHOT
Сбитые аппараты относятся к типу FP-1, оснащённому мощной боевой частью. По данным источника, её масса может достигать 50 кг. Чаще всего такие дроны несут осколочно-фугасные снаряды, начинённые металлическими шариками для увеличения поражающего эффекта.
Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении синхронного удара двух украинских БПЛА. Система ПВО Минобороны сбила дроны, а на местах падения обломков немедленно начали работу аварийно-спасательные службы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.