Турист выпил 33 коктейля на круизе и погиб после битвы с экипажем лайнера

Американский турист на круизном лайнере Navigator of the Seas после алкогольного марафона, а экипаж судна положил его тело в холодильник и продолжил плавание. Об этом со ссылкой на судебный иск пишет газета New York Post.

По данным издания 35-летний Майкл Вирджил из Флориды выпил 33 коктейля и впал в пьяное буйство, угрожая начать убивать пассажиров и экипаж. В усмирении крайне крупного мужчины участвовали несколько сотрудников, которые буквально встали на туриста ногами. Кроме этого ему вкололи галоперидол и несколько раз залили перцовым спреем. Совокупности этих событий любитель спиртного не пережил. Невеста мужчины, Конни Агвилар, утверждает, что именно действия экипажа и стали причиной гибели Майкла.

«Примерно пять, а может и больше, сотрудников Royal Caribbean пытались его удержать, надавив на него всем своим весом», — заявил адвокат истцов Кевин Хейнс.

После этого тело поместили в холодильник и отказались прервать круиз, чтобы доставить его на берег. Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови погибшего был повышен, но не критически. В связи с этим адвокаты настаивают, что смерть наступила от удушения во время задержания, а не от интоксикации.

Ранее на Кипре при загадочных обстоятельствах умер британский турист Майкл Грейли. По словам его супруги, мужчину доставили в больницу с судорогой в ноге, а через 10 минут сообщили о его смерти. Местное вскрытие не установило причину. Когда тело отправили в Великобританию, коронеры обнаружили, что у покойного отсутствует сердце, что сделало повторную экспертизу невозможной. По данному факту было начато международное расследование.