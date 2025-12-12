Демократы опубликовали фото презервативов с лицом Трампа из архива Эпштейна

Демократы из надзорного комитета Палаты представителей США опубликовали 19 фотографий из архива осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна. На снимках, как сообщает CNN, запечатлены президент США Дональд Трамп, бывший президент Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие публичные фигуры.

Среди опубликованных изображений — фотография Трампа в окружении женщин и презерватив с изображением хозяина Белого дома и подписью: «Я ОГРОМНЫЙ!».

Презерватив с изображением Дональда Трампа. Обложка © Х / Oversight Dems

Изображения были получены в рамках расследования, в ходе которого изучены десятки тысяч документов и около четверти из 95 тысяч фотографий. Анонимный член комитета от республиканцев в беседе с CNN обвинил демократов в выборочной публикации с целью создания ложного впечатления о Трампе, заявив, что ничего в документах не указывает на нарушения с его стороны.

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн. Обложка © Х / Oversight Dems

Ранее члены Комитета по надзору Палаты представителей США от Демократической парти опубликовали видеозаписи, сделанные на частном острове скандального финансиста Джеффри Эпштейна. На кадрах запечатлено внутреннее убранство резиденции Эпштейна. Среди прочего были показаны помещения, одно из которых напоминает кабинет зубного врача, а также комната с масками, изображающими, как утверждается, известных публичных фигур.