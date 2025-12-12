Путин в Индии
Попытка демократов запустить процедуру импичмента Трампа провалилась

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. Документ был внесён на рассмотрение конгрессменом-демократом Элом Грином из Техаса.

За отклонение инициативы проголосовали 237 членов палаты, против высказались 140, ещё 47 воздержались. В своей резолюции Грин обвинял Трампа в злоупотреблении властью, продвижении насилия, подрыве демократии и разрушении республики.

В частности, конгрессмен сослался на заявление президента, в котором тот напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии, что призывы к военнослужащим не выполнять приказы могут караться смертной казнью как подстрекательство к мятежу. Также в обвинениях утверждалось, что Трамп угрожает федеральным судьям, подрывает независимость судебной системы, а его политика ведёт к росту угроз политического насилия.

Напомним, в октябре на протесты против Трампа вышли около 7 миллионов американцев. Демонстрации, объединённые общим лозунгом No Kings («Нет королям»), были направлены на выражение несогласия с политикой действующего президента страны. Протесты прошли более чем в 2,7 тысячах городов.

