В Китае высмеяли попытку Трампа хайпануть за счёт раздачи долларов американцам

Президент США Дональд Трамп анонсировал выплаты каждому американцу в размере двух тысяч долларов, за исключением высокодоходных категорий граждан. Финансирование программы предполагается осуществить за счёт таможенных пошлин, что вызвало неоднозначную реакцию в Китае, против которого американский лидер ведёт торговую войну. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu.

«Чек на 2000 долларов кажется простым решением, но на самом деле это часть тщательно продуманной стратегии, в которой переплетаются экономика, пиар и давление на институты власти. Это типичная для Трампа комбинация — громкое заявление, финансовый ход и публичный спектакль, рассчитанный на максимальный эффект», — пишут китайские аналитики.

По их данным, реакция американского общества на заявление Трампа оказалась неоднозначной: сторонники президента поддержали его инициативу, тогда как критики указали на популистский характер предложения, поскольку фактическое финансирование выплат осуществляется за счёт самих же граждан через рост цен на импортные товары.

Журналисты из КНР охарактеризовали подход хозяина Белого дома как слияние экономики и политики в единый публичный спектакль, где победа зависит от способности удерживать внимание аудитории. Для кого-то Трамп — гениальный стратег, а для кого-то — всего-лишь манипулятор, уверены в Sohu.

