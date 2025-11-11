Трамп проникся Днём Победы в России и решил праздновать его в США

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что в США впредь будут отмечать День Победы. Соответствующее заявление глава Штатов сделал во время выступления перед ветеранами.

Дональд Трамп о праздновании Дня Победы в США. Видео © Трансляция Белого дома

Бывший президент сообщил, что принял такое решение после просмотра Парада Победы в России. Трамп подчеркнул, что праздновать будут победы в Первой мировой, Второй мировой и «во всех остальных» войнах.

Ранее американский лидер заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военным конфликтам, но в случае вовлечения в них ответные меры будут незамедлительными и решительными. Президент добавил, что хотя он не хочет участвовать в войнах, но если это произойдёт, то победа будет достигнута быстро и с применением всей мощи военного потенциала страны.