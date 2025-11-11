Трамп: Белый дом в нынешних условиях не готов к достойному приёму Си Цзиньпина

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что текущая планировка Белого дома не соответствует требованиям для проведения приёмов на высшем уровне, включая визит председателя КНР Си Цзиньпина.

«Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», — посетовал республиканец.

Президент США рассказал, что его супруга Мелания Трамп первоначально негативно отнеслась к сносу восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, но впоследствии приняла эти изменения. Отметим, что в восточном крыле располагался офис первой леди.

«Она отправилась в маленький кабинет. Но через какое-то время... Она очень умная, если вы сейчас её спросите, она скажет, что всё отлично», — отметил американский лидер.

Ранее дом в нью-йоркском районе Квинс, где прошли первые четыре года жизни Дональда Трампа, был выставлен на продажу. В 1940 году Фред Трамп, отец будущего президента, возвёл в районе Jamaica Estates, что в 23 километрах от Манхэттена, дом в тюдоровском стиле. Вскоре после того, как Дональду исполнилось четыре года, семья перебралась в другое, расположенное неподалёку жилище. Дом, о котором идёт речь, располагает пятью спальнями и занимает площадь около 232,3 квадратных метров, к которым добавляется подвал площадью примерно 93 квадратных метра.