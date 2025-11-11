Трамп заявил о соглашении с временным президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа, направленного на обеспечение успеха САР. Об этом республиканец сообщил журналистам в Вашингтоне. Хозяин Белого дома отметил, что соглашение касается переходного периода в Сирии.

«Я достиг соглашения с ним. <...> Мы сделаем всё возможное, чтобы Сирия стала успешной», — заявил Трамп.

Он также добавил, что в скором времени ожидаются новые заявления, касающиеся Сирии, но не стал вдаваться в подробности. По словам президента США, Сирия под нынешним руководством обладает потенциалом для достижения значительных успехов.

Ранее министерство финансов США объявило о смягчении санкций и экспортных ограничений в отношении Сирии. Разрешена транспортировка в Сирию большинства товаров гражданского назначения, произведённых в США, а также программного обеспечения и технологий. При этом ограничения против Башара Асада остаются в силе, как и действие «закона Цезаря». США продолжают переоценивать статус Сирии как государства-спонсора терроризма.