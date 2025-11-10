Востоковед объяснил, зачем временный президент Сирии летит к Трампу после визита в РФ

Глава Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа совершит исторический визит в Вашингтон для встречи с американским президентом Дональдом Трампом, хотя ранее США считали его террористом. Мотивы американской стороны в разговоре с RTVI раскрыл эксперт-востоковед Николай Сухов.

Политическое сближение началось с переговоров в Саудовской Аравии, после которых США смягчили санкционный режим. Сухов указывает, что ключевую роль в этом сыграл Эр-Рияд, представивший аш-Шараа Трампу как гаранта региональной управляемости.

«И Трамп, по-видимому, воспринял этот посыл — скорее, как сделку, чем как союз. В его политическом лексиконе такие партнёры всегда были «своими трудными ребятами», с которыми можно иметь дело до тех пор, пока они выгодны», — отметил эксперт.

Ранее Life.ru сообщал, что сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа прибудет в Вашингтон для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом сегодня, 10 ноября. Стороны будут обсуждать снятие санкций.