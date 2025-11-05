США убеждают Совбез ООН снять санкции с президента Сирии

США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предлагающий отмену санкций в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, а также министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий проект.

«США предложили проект резолюции СБ ООН, по нему санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа будут отменены», — говорится в публикации.

Сроки проведения голосования по данной резолюции пока не определены.