США убеждают Совбез ООН снять санкции с президента Сирии
Обложка © Life.ru
США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предлагающий отмену санкций в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, а также министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий проект.
«США предложили проект резолюции СБ ООН, по нему санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа будут отменены», — говорится в публикации.
Сроки проведения голосования по данной резолюции пока не определены.
Напомним, что ранее сирийский суд выдал ордер на арест Башара Асада. Обвинения касаются событий 2011 года в городе Дераа, который положил начало массовым протестам, переросшим в гражданскую войну в Сирии.
