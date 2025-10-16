Сектор Газа
16 октября, 09:50

Песков: Ответный визит Путина в Сирию пока не планируется

Обложка © Life.ru

Во время переговоров российского лидера Владимира Путина с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа вопрос об ответном визите главы государства в Дамаск не обсуждался. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, там [на встрече] речи не шло об этом [об ответном визите]», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не исключил, что соответствующее приглашение может быть направлено через дипломатические каналы.

Напомним, что переговоры Путина и аш-Шараа состоялись в Кремле и продлились более 2,5 часа. Диалог прошёл в два этапа: сначала лидеры обсудили ключевые вопросы в узком составе, после чего к диалогу присоединились остальные члены официальных делегаций. Точная повестка встречи не раскрывалась.

Мария Любицкая
