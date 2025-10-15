Переговоры Путина и нового лидера Сирии аш-Шараа продлились более 2,5 часа

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина и нового лидера Сирии Ахмедааш-Шараа. Она продлилась более 2,5 часа.

Переговоры прошли в два этапа: сначала лидеры обсудили ключевые вопросы в узком составе, после чего к диалогу присоединились остальные члены официальных делегаций. Точная повестка встречи не раскрывалась.

В начале беседы Владимир Путин напомнил о традиционно дружественных и прочных отношениях между двумя странами, подчеркнув, что Москва в своей политике всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Со своей стороны, Ахмед аш-Шараа заявил о намерении сирийской стороны работать над перезапуском всего комплекса двусторонних отношений между Дамаском и Москвой.