15 октября, 14:22

Переговоры Путина и нового лидера Сирии аш-Шараа продлились более 2,5 часа

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина и нового лидера Сирии Ахмедааш-Шараа. Она продлилась более 2,5 часа.

Переговоры прошли в два этапа: сначала лидеры обсудили ключевые вопросы в узком составе, после чего к диалогу присоединились остальные члены официальных делегаций. Точная повестка встречи не раскрывалась.

В начале беседы Владимир Путин напомнил о традиционно дружественных и прочных отношениях между двумя странами, подчеркнув, что Москва в своей политике всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Со своей стороны, Ахмед аш-Шараа заявил о намерении сирийской стороны работать над перезапуском всего комплекса двусторонних отношений между Дамаском и Москвой.

Ранее в Кремле заявили, что на предстоящих переговорах будет уделено особое внимание статусу военных баз РФ в Сирии. В то же время агентство Reuters сообщало о намерении аш-Шараа поднять вопрос о выдаче бывшего лидера Башара Асада.

Алиса Хуссаин
