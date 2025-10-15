СМИ узнали о главном требовании лидера Сирии на встрече с Путиным
Обложка © ТАСС / АР / Andres Kudacki
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует поднять вопрос о выдаче экс-лидера Башара Асада на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
«Он (...) официально потребует выдачи Асада», — говорится в публикации.
Источник сообщает, что новое руководство Сирии выражает намерение привлечь Асада к ответственности за предполагаемые преступления против своего народа. Кроме того, собеседник агентства упомянул, что в ходе переговоров планируется обсудить будущее российских военных объектов в Тартусе (ВМБ) и Хмеймиме (авиабаза).
Life.ru сообщал о предстоящем визите аш-Шараа в Москву. Ранее он стал первым сирийским лидером почти за 60 лет, который посетил США. Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения правительства Башара Асада в январе 2025 года.
