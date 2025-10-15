Песков: Путин и временный президент Сирии затронут тему военных баз РФ в стране

Одной из ключевых тем переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа станет обсуждение статуса российских военных баз в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очевидно, что так или иначе [тема] будет затрагиваться в ходе беседы. Да, этого можно ожидать», — сказал он на брифинге.