Сирийский лидер аш-Шараа выступил за перезапуск отношений с Россией

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заверил, что Дамаск намерен предпринять шаги по возобновлению всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией.

Он особо выделил критическую важность поддержания устойчивого положения в регионе. Аш-Шараа проинформировал, что сирийская сторона планирует перезапустить двусторонние связи и продемонстрировать Москве облик «новой Сирии». Он также уточнил, что первостепенное значение сейчас имеет именно стабильность — как на национальной территории, так и в целом на Ближнем Востоке.