15 октября, 11:31

Сирийский лидер аш-Шараа выступил за перезапуск отношений с Россией

Обложка © Life.ru © ТАСС / ZUMA / Andres Kudacki

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заверил, что Дамаск намерен предпринять шаги по возобновлению всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией.

Он особо выделил критическую важность поддержания устойчивого положения в регионе. Аш-Шараа проинформировал, что сирийская сторона планирует перезапустить двусторонние связи и продемонстрировать Москве облик «новой Сирии». Он также уточнил, что первостепенное значение сейчас имеет именно стабильность — как на национальной территории, так и в целом на Ближнем Востоке.

В Кремле ранее сообщили, что одной из ключевых тем переговоров станет обсуждение статуса российских военных баз в Сирии. Тем временем Reuters узнало, что аш-Шараа планирует поднять вопрос о выдаче экс-лидера Башара Асада.

