Сирийский лидер аш-Шараа выступил за перезапуск отношений с Россией
Обложка © Life.ru © ТАСС / ZUMA / Andres Kudacki
В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заверил, что Дамаск намерен предпринять шаги по возобновлению всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией.
Он особо выделил критическую важность поддержания устойчивого положения в регионе. Аш-Шараа проинформировал, что сирийская сторона планирует перезапустить двусторонние связи и продемонстрировать Москве облик «новой Сирии». Он также уточнил, что первостепенное значение сейчас имеет именно стабильность — как на национальной территории, так и в целом на Ближнем Востоке.
В Кремле ранее сообщили, что одной из ключевых тем переговоров станет обсуждение статуса российских военных баз в Сирии. Тем временем Reuters узнало, что аш-Шараа планирует поднять вопрос о выдаче экс-лидера Башара Асада.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.