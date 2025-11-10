Министерство финансов США объявило о смягчении санкций против Сирии

Министерство финансов США объявило о смягчении санкций и экспортных ограничений в отношении Сирии. В заявлении ведомства говорится о пересмотре политики санкций.

«Соединённые Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии. Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведённых в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии», — отмечается в тексте.

Несмотря на смягчение, ограничения против Башара Асада остаются в силе, как и действие «закона Цезаря», регулирующего операции с Россией и Ираном. В ведомстве также уточнили, что США продолжают переоценивать статус Сирии как государства-спонсора терроризма.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп начал переговоры с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме. По информации пресс-пула Белого дома, на повестке дня визита аш-Шараа были вопросы о возможном вступлении Сирии в международную коалицию против ИГИЛ* и перспективы смягчения американских санкций. Чуть ранее стало известно о временном исключении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного списка США. Это решение было принято в рамках усилий Трампа по созданию условий для возрождения Сирии.

