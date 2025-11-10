Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 17:40

В Белом доме началась встреча Трампа с временным президентом Сирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /noamgalai , © Life.ru

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /noamgalai , © Life.ru

Президент США Дональд Трамп начал переговоры с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа. Встреча проходит без участия прессы, и никаких совместных заявлений по её итогам не планируется.

По информации пресс-пула Белого дома, на повестке дня визита аш-Шараа – возможное вступление Сирии в международную коалицию против ИГИЛ* и перспективы снятия американских санкций.

Востоковед объяснил, зачем временный президент Сирии летит к Трампу после визита в РФ
Востоковед объяснил, зачем временный президент Сирии летит к Трампу после визита в РФ

Ранее стало известно о временном исключении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного списка США. Это решение принято в рамках усилий Трампа по созданию условий для возрождения Сирии. Исключение касается переходного периода и позволит двум ключевым сирийским чиновникам проводить определённые финансовые и дипломатические операции без ограничений, накладываемых санкциями.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar