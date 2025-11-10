В Белом доме началась встреча Трампа с временным президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп начал переговоры с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа. Встреча проходит без участия прессы, и никаких совместных заявлений по её итогам не планируется.

По информации пресс-пула Белого дома, на повестке дня визита аш-Шараа – возможное вступление Сирии в международную коалицию против ИГИЛ* и перспективы снятия американских санкций.

Ранее стало известно о временном исключении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного списка США. Это решение принято в рамках усилий Трампа по созданию условий для возрождения Сирии. Исключение касается переходного периода и позволит двум ключевым сирийским чиновникам проводить определённые финансовые и дипломатические операции без ограничений, накладываемых санкциями.

* Запрещённая в России террористическая организация.