Трамп пообещал быструю и жестокую победу в случае вступления США в конфликт

В интервью Fox News американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты не стремятся к войне, однако в случае вовлечения в конфликт их ответные меры будут незамедлительными и решительными.

«Я не хочу участвовать в войнах. Если я участвую в войне, мы выиграем её быстро, и это будет жестоко», — заявил республиканец.

Ранее Трамп назвал сумму ущерба США от украинского конфликта. Республиканец заявил, что Соединённые Штаты понесли «ущерб как страна» из-за событий вокруг Украины. По его словам, Вашингтон потратил 350 миллиардов долларов. Именно в такую сумму хозяин Белого дома ранее оценивал объём вооружений, которые США передали Киеву при предыдущей администрации.