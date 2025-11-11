Россия и США
11 ноября, 04:05

Трамп пообещал быструю и жестокую победу в случае вступления США в конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

В интервью Fox News американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты не стремятся к войне, однако в случае вовлечения в конфликт их ответные меры будут незамедлительными и решительными.

«Я не хочу участвовать в войнах. Если я участвую в войне, мы выиграем её быстро, и это будет жестоко», — заявил республиканец.

Трамп заявил, что ситуация на Украине больше не грозит началом мировой войны

Ранее Трамп назвал сумму ущерба США от украинского конфликта. Республиканец заявил, что Соединённые Штаты понесли «ущерб как страна» из-за событий вокруг Украины. По его словам, Вашингтон потратил 350 миллиардов долларов. Именно в такую сумму хозяин Белого дома ранее оценивал объём вооружений, которые США передали Киеву при предыдущей администрации.

