Трамп заявил, что ситуация на Украине больше не грозит началом мировой войны
Нынешняя ситуация на Украине больше не грозит началом глобального военного конфликта, считает американский президент Дональд Трамп. Соответствующее заявление республиканец сделал, выступая на мероприятии в Белом доме.
«Ели бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдёт», — сказал хозяин Белого дома журналистам.
Ранее Трамп заявил, что американская сторона больше не финансирует Украину, вместо этого получая прибыль за поставки военных грузов через Североатлантический блок. Также республиканец назвал основную, на его взгляд, причину, по которой пока не удалось прийти к урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, дело в россиянах, якобы не желающих останавливаться. Республиканец добавил, что именно по этой причине откладывается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
