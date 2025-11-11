Россия и США
10 ноября, 22:07

Трамп: США не финансируют Украину, а получают прибыль за оружие через НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Соединённые Штаты больше не финансируют киевский режим, вместо этого получая деньги за поставки вооружений через Североатлантический альянс. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы больше не тратим деньги (на помощь Украине. — Прим. Life.ru). Теперь нам платят через НАТО», — сказал республиканец, говоря о конфликте на Украине во время общения с журналистами.

Ранее Дональд Трамп назвал основную, на его взгляд, причину, по которой пока не удалось прийти к урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, дело в россиянах, якобы не желающих останавливаться. Республиканец добавил, что именно по этой причине откладывается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом РФ неоднократно заявляла о готовности к диалогу. В частности, о новом раунде переговоров между Россией и Украиной сообщали в Государственной думе. Конкретные сроки встречи остаются под вопросом из-за противодействия ряда западных государств. Стремление России к достижению мира также подтверждает недавний визит в Соединённые Штаты специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

