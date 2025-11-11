Трамп: США не финансируют Украину, а получают прибыль за оружие через НАТО

Соединённые Штаты больше не финансируют киевский режим, вместо этого получая деньги за поставки вооружений через Североатлантический альянс. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы больше не тратим деньги (на помощь Украине. — Прим. Life.ru). Теперь нам платят через НАТО», — сказал республиканец, говоря о конфликте на Украине во время общения с журналистами.