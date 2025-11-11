Трамп назвал сумму ущерба США от украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп оценил ущерб США от украинского конфликта в 350 миллиардов долларов и пообещал скоро урегулировать ситуацию. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме во время общения с журналистами.

«Не забывайте, я завершил восемь войн, девятая на подходе. Я думаю, я позабочусь о ней», — сказал президент США.

Хозяин Белого дома заявил, что Соединённые Штаты понесли «ущерб как страна» из-за событий вокруг Украины. По его словам, Вашингтон потратил 350 миллиардов долларов. Именно в такую сумму Трамп ранее оценивал объём вооружений, которые США передали Киеву при предыдущей администрации.