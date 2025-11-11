Трамп назвал сумму ущерба США от украинского конфликта
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1
Американский лидер Дональд Трамп оценил ущерб США от украинского конфликта в 350 миллиардов долларов и пообещал скоро урегулировать ситуацию. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме во время общения с журналистами.
«Не забывайте, я завершил восемь войн, девятая на подходе. Я думаю, я позабочусь о ней», — сказал президент США.
Хозяин Белого дома заявил, что Соединённые Штаты понесли «ущерб как страна» из-за событий вокруг Украины. По его словам, Вашингтон потратил 350 миллиардов долларов. Именно в такую сумму Трамп ранее оценивал объём вооружений, которые США передали Киеву при предыдущей администрации.
Ранее республиканец заявил, что ситуация на Украине больше не грозит началом мировой войны. Трамп также сообщил, что американская сторона больше не финансирует Киев, вместо этого получая прибыль за поставки военных грузов через Североатлантический блок. Президент США назвал основную, на его взгляд, причину, по которой пока не удалось прийти к урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, дело в россиянах, якобы не желающих останавливаться.
