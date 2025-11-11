Трамп оценил возможный ущерб от признания пошлин США незаконными в $2 трлн

Соединённые Штаты могут столкнуться с обязательством вернуть своим торговым партнёрам свыше двух триллионов долларов, если Верховный суд признает незаконными введённые американским лидером Дональдом Трампом пошлины. Такое заявление президент США сделал в соцсети Truth Social.

«Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин и инвестиций превысит 2 триллиона долларов, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности», — написал республиканец.

Хозяин Белого дома отметил, что его оппоненты намеренно занижают цифры, чтобы создать у суда впечатление о лёгкости разрешения данной ситуации. На ситуацию обратили внимание после того, как Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года (IEEPA) не даёт президенту права вводить импортные пошлины. Теперь Верховному суду предстоит решить, имел ли Трамп основания использовать этот закон для формирования тарифной политики, затронувшей десятки стран.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщил о хорошем впечатлении от начавшихся слушаний в Верховном суде по данному вопросу.

Ранее Трамп заявил о намерении выплатить каждому американцу, за исключением граждан с высоким уровнем дохода, не менее 2 тысяч долларов. Источником этих выплат, как он отметил, станут доходы от введенных им импортных пошлин. Республиканец назвал несогласие с его «пошлинной» политикой признаком глупости, утверждая, что эти меры принесли США триллионы долларов. Вторая администрация Трампа начала активное использование таможенных пошлин в качестве инструмента внешней политики, устанавливая 10%-ные пошлины на импорт из большинства стран мира.